Reprise de Liberty Steel : un délai supplémentaire

Pour rappel, en décembre dernier Le tribunal de l’entreprise de Liège a nommé un administrateur provisoire et un mandataire de justice pour donner un coup d’accélérateur dans la vente des deux usines liégeoises de Liberty Steel, l’unité de galvanisation de Tilleur (Ferblatil) et celle d’emballage en fer-blanc de Flémalle (Galva 4 et 5).

Dans un premier temps, des contacts ont été pris, une demi-douzaine d'entreprises ayant fait preuve d’une marque d’intérêt. Impossible ici d’écrire si toutes ces entités sont encore en lice mais force est de constater que le délai pour rentrer les offres a été prorogé du fin février au 14 mars, puis au milieu de la semaine prochaine.

Un des candidats repreneurs ne serait toutefois pas autre qu’ArceloMittal. Étonnant dans la mesure où c’est ArcelorMittal, elle-même qui a mis les infrastructures en vente en 2018. Mais le monde de la sidérurgie évolue et les positions dominantes de 2018 ne sont peut-être plus celles de 2023. En tout cas, l’intérêt d’ArcelorMittal n’est plus un secret, l’annonce ayant été faite en interne.

Autre candidat régulièrement cité : NLMK. Là, la situation est un peu plus complexe puisqu’il s’agit d’un investisseur russe qui est en ligne de mire dans le cadre des sanctions décidées par la Communauté Européenne contre la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine par les forces de Vladimir Poutine.

Enfin, un troisième sidérurgiste intéressé serait JSW Steel, un géant indien de l’acier que n’a pas d’infrastructures en Europe. L’achat de Liberty Steel lui permettrait de faire ses entrées en Communauté Européenne et du coup, de ne plus être soumis, pour la production liégeoise, aux lois sur les importations sur le territoire européen.

Signalons toutefois que les potentiels candidats acquéreurs ne sont pas nécessairement intéressés par l’achat de toutes les infrastructures liégeoises. Ainsi chez ArcerlorMittal, par exemple, on semble intéressé par le site flémallois (Galva 4 et 5) mais pas par l’unité de galvanisation de Tilleur.

Une chose est sûre par contre, c’est que le temps presse. Certes, Liberty Steel a vendu le centre acier de Flémalle, ce qui lui a donné plus de 8 millions de liquidités pour faire face aux dépenses incompressibles et de personnel. Mais c’est quasi à fonds perdu, vu l’inactivité chronique. Il est aussi largement temps de mettre fin à cette indécision, qui mine sans nul doute le moral des 600 personnes encore sous contrat de travail chez Liberty Steel.