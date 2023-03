Saint-Léonard : ils veulent une mobilité plus “douce” pour leur quartier

Priorité cyclable

”Durant la pandémie, la Ville de Liège a déjà fait avancer notre cause en imposant les 30 km/h dans notre quartier et en instaurant des rues cyclables rue Lamarck, Maghin, Vivegnis et Mathieu Laensbergh. Mais pour nous, il s’agit de changer la structure des voies de communication en répartissant mieux les places respectives des piétons, cyclistes, transports en commun et voitures”, indiquent les habitants du quartier, représentés par Georges Goosse, coordinateur du comité.

L’une des propositions est donc de donner davantage la priorité à la circulation piétonne et cycliste. Outre la généralisation des pistes cyclables là où la largeur le permet et le développement de rues cyclables, le comité évoque cette possibilité pour les rues plus étroites de supprimer la distinction entre trottoirs et voies de circulation ; et de créer une zone “partagée”, favorable aux modes doux, à l’instar de ce qui se fait au centre de Herstal notamment.

Pour réduire la pression automobile toujours, la volonté est de détourner le trafic de transit qui entre aujourd’hui par la rue Bonne Nouvelle, la rue Lamarck et la rue Maghin… La remise à double sens de la rue Maghin est également prônée mais tout en conservant la piste cyclable sur cet axe important du quartier.

La gare Vivegnis rouverte

On le sait, le quartier Saint-Léonard est aussi l’un des plus proches du centre-ville et l’un des plus denses… Ici, de nombreux Liégeois n’ont pas de voiture et le passage du tram, demain, devrait encore accentuer cette tendance. Mais les habitants du quartier plaident également pour un passage du bus 4 plus fréquents, “avec des arrêts protégés de la pluie”. Sans oublier cette autre requête : la réouverture de la gare de Liège – Vivegnis, idéalement située sur la place éponyme et le long de la voie reliant Liège Saint-Lambert à Herstal. Réduction du trafic toujours, les habitants plaident pour l’extension du système de voitures partagées.

”Déjà, 36 % des Liégeois n’ont pas de voiture et nous voulons augmenter ce chiffre. Ce recours massif aux transports en commun et à la mobilité douce est notre fierté”.

Ce lundi les riverains du quartier plaidaient donc leur cause auprès des autorités locales et, ce mardi à 10 h, le groupe de mobilité organisera une action de sensibilisation et de valorisation de la zone 30 dans le quartier, à l’entrée de la rue Saint-Léonard, côté place des Déportés.