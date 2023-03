Vous avez des idées pour aménager le futur espace de gymnastique et de musculation à Crisnée? Faites-les savoir!

Les aménagements se poursuivent dans le nouveau quartier de la maison communale. Après le terrain de foot ensemencé l’année dernière, après les sentiers de promenades et la plaine de jeux pour enfants, c’est un street workout qui sera prochainement aménagé sur la funzone. Il s’agit, en quelque sorte, d’une plaine de jeux pour adultes comprenant différents modules pour faire de la musculation et de la gymnastique. "C’est complémentaire aux aménagements pour le football et aux balades. Les sportifs pourront l’utiliser pour s’échauffer, pour s’entraîner, explique le bourgmestre Philippe Goffin. Il y aura différentes machines notamment pour faire du cardio, de la musculation, des barres pour faire de la gymnastique. On aura aussi un module spécial pour les PMR pour travailler les bras ou les jambes en fonction du handicap…" Ces outils seront bien entendu accessibles à tout le monde, adultes et ados pour se défouler.