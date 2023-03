Angleur : De gérant de sociétés au proxénétisme hôtelier

Selon l’homme, c’est lors d’une discussion avec l’autre homme que l’idée aurait germé. Une déclaration qui ne correspond pas à celle de sa compagne qui déclare qu’une connaissance prostituée lui aurait parlé du fait qu’elle cherchait un endroit sécurisé pour exercer ses activités.

Un actif illégal de 176 000 euros ?

L’autre homme poursuivi dans le dossier a expliqué qu’il était employé dans une des sociétés du premier prévenu. “Après notre arrivée d’Espagne, mon épouse n’avait pas d’emploi”, a indiqué l’intéressé. “Mon patron m’a fait part qu’il pouvait avoir un emploi pour mon épouse pour s’occuper de RBNB. Ensuite, lors d’un repas, sa compagne nous a indiqué qu’il s’agirait en réalité d’un lieu de prostitution. J’étais mal à l’aise. La discussion s’est poursuivie entre les deux femmes.”

Des petites annonces ont été placées sur les sites spécialisés. Six filles sont venues se prostituer à l’endroit. Elles ont déclaré qu’elles avaient été bien traitées excepté une. De faux baux ont été rédigés. Selon le parquet, l’actif illégal se monte à 176 000 euros. Mes Arnaud Jaminon, Stangoni et Navez ont plaidé l’absence de dirigeant, le dépassement du délai raisonnable et le fait que les prostituées ont exercé leur activité de manière tout à fait libre et sans contrainte. Ils ont demandé que leurs clients bénéficient de la suspension du prononcé et que la confiscation par équivalent soit réduite. Le tribunal rendra sa décision en avril prochain.