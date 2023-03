Bavière : un permis de démolir bientôt déposé

Selon le consortium, “le but de la démarche est au contraire, de permettre de sauver et conserver les façades de l’ancien hôpital. En effet, deux nouveaux incendies récents ont ravagé encore davantage la structure du bâtiment – déjà à l’état de chancre – avec pour conséquences un risque élevé d’écroulement”.

Toujours selon Bavière Développement, ces incendies ont plus que probablement été provoqués par l’occupation illégale et continue du site, qui, malgré les mesures prises par le promoteur en concertation avec les autorités communales, représente en plus un risque de danger mortel vu l’état de délabrement avancé du bâtiment. “Le consortium Bavière Développement SA a donc pris la décision de faire le nécessaire, de manière structurelle, sécurisée et organisée afin de pouvoir conserver les façades historiques de l’ancien hôpital”.

Rappelons que le bâtiment, bien qu’ayant une valeur sentimentale certaine pour de nombreux Liégeois, n’est pas classé, la structure même du bâtiment ne présentant aucune valeur architecturale particulière.

”Nous œuvrons, depuis l’initiation du projet, pour développer à cet endroit l’hôpital de jour du CHU et la faculté de Dentisterie de l’ULG. Il nous faut malheureusement constater qu’aucune décision concrète n’a permis de concrétiser un projet, malgré les différentes études déjà réalisées et qui toutes prévoyaient le maintien d’une partie du patrimoine bâti du site. Celui-ci se dégrade de plus en plus et nous ne souhaitons pas prendre le risque qu’un accident mortel y survienne ou que nous ne puissions plus assurer la sauvegarde des façades historiques. Nous espérons également que ces changements apporteront un peu plus de sérénité au sein du quartier dans son ensemble.”

Notons enfin que la chapelle Saint-Augustin, dans laquelle les offices ont encore lieu, sera entièrement préservée et intégrée au développement du nouveau quartier.