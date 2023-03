L’OPRL s’invite dans les écoles

En tout, ce sont pas moins de 900 élèves qui découvriront l’univers musical de l’institution liégeoise.

Le partage et la découverte

Fort de ces nombreuses représentations à travers le monde, de son récent Prix “Mezzo” et de ses créations uniques, l’OPRL a un but bien défini : “faire découvrir la musique à tout le monde”, déclare Séverine Meers, attachée de presse de l’Orchestre.

À travers ce projet de “concerts scolaires”, l’Orchestre souhaite s’adresser aux enfants, dès leur plus jeune âge.

Fanny Gouville, chargée de l’action culturelle et du développement pédagogique, en a fait sa passion. C’est elle qui met sur pied ces projets “jeunes publics” et qui, à l’aide de musiciens, d’un compositeur et de danseurs, recrée la magie de l’OPRL dans les classes.

Un public toujours plus grand

Si l’OPRL a son public bien aimé, habitué de la salle philharmonique, celui-ci tente, chaque jour, de s’ouvrir à d’autres spectateurs.

“On a les habitués qui viennent à toutes nos représentations mais, notre but, c’est aussi d’intéresser d’autres personnes, pas forcément touchées par ce que nous proposons”, déclare l’attachée de presse. C’est là que Fanny entre en jeu, elle fait un travail primordial”..

“Son rôle, c’est un rôle de médiation pour essayer d’intéresser tous les publics qui, de prime abord, n’ont aucun intérêt pour ce que nous proposons”, ajoute-t-elle.

Ces concerts en milieu scolaire viennent s’ajouter aux nombreuses autres initiatives prévues par l’OPRL, comme les répétitions commentées ou le projet “El Sistema”. Des moments de partage et de découvertes qui sont devenus l’essence de l’OPRL, “son ADN”.

Les enfants sont également invités à assister aux répétitions de l'orchestre. ©OPRL

“Faire découvrir la musique à tous les publics, aux enfants qui n’ont pas l’occasion de venir nous voir, en amenant l’Orchestre dans leur école, c’est un projet essentiel pour l’Orchestre et il ne fait que s’intensifier”, se réjouit l’attachée de presse. Un projet que les parents, le temps du festival “Symphokids” venu, découvrent à leur tour.

Une volonté d’ouverture

Outre cette ouverture vers la jeunesse, l’Orchestre a un autre objectif : couvrir tout le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En effet, si les écoles liégeoises n’ont aucun mal à se déplacer jusqu’au Boulevard Piercot pour assister à une représentation, certains établissements ont un peu plus de difficultés à rejoindre la Cité Ardente.

C’est pourquoi l’Orchestre se rend, au moins une fois par an, dans une école bruxelloise et qu’il s’est rendu, pas plus tard que cette semaine, dans une école d’Ottignies.

“On est le seul orchestre symphonique permanent en FWB. On a une responsabilité par rapport à l’argent public et aux larges subsides que l’on reçoit. La meilleure façon de renvoyer l’ascenseur, c’est de se bouger dans toute la Wallonie et à Bruxelles” , conclut Séverine Meers.