Ce giratoire aura pour but de limiter au maximum l’entrée des camions dans le village de Milmort, en donnant la possibilité aux poids lourds de faire demi-tour au bout de la route de Liers.

Le phasage des travaux devrait permettre le maintien d'une circulation automobile et locale correcte. Les déviations ainsi que les panneaux d'interdiction de stationnement seront mis en place prochainement et adaptés en fonction de l'avancement des travaux et des différents tronçons.

Le chantier commencera par des sondages, les conduites et les câbles présents dans le sol et gênant le bon déroulement des travaux seront déplacés et, enfin, la construction du giratoire pourra débuter.

Au total, la durée de ce chantier est estimée à 125 jours ouvrables, soit près de 9 mois, moyennant une certaine clémence des conditions météorologiques.