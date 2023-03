Permis accordé pour la salle Braham à Visé

Cette nouvelle demande de permis tenait compte de l’augmentation du prix des matériaux et des modifications réalisées en matière énergétique, pour lesquelles la Ville a notamment reçu des subsides de la Région wallonne. Le coût global du nouveau projet passe ainsi à 1 240 000 euros, contre 900 000 euros auparavant.

Une nouvelle salle

Pour rappel, l’ancienne salle devenue trop vieillissante sera démolie pour reconstruire une nouvelle salle voulue “plus moderne et aux normes actuelles, en matière acoustique et énergétique”, explique l’architecte Mathieu Bruwier (Battice). La salle d’une superficie de 110 m2 pourra accueillir jusqu’à 150 personnes assises, modulable en places debout, pour des spectacles, pièces de théâtre… L’entrée surmontée d’un porche, se fera par la rue de l’Église et donnera directement sur l’accueil et le bar (56 m2), tous deux vitrés. À l’étage, l’espace également vitré pourra recevoir des expositions temporaires.

Vu la proximité avec les habitations voisines, une étude d’incidence a été réalisée et prise en compte dans l’élaboration du dossier qui prévoit le renforcement de l’isolation en toiture et des murs, et l’isolation acoustique, le double vitrage, etc. “La valeur limite est fixée à 40 dB la nuit et 35 dB en cas de sonorisation amplifiée électroniquement”, précise l’architecte. Une partie de la toiture plate sera végétalisée et équipée de panneaux photovoltaïques pour combler la consommation en électricité. Le bâtiment basse énergie disposera d’une chaudière au gaz, une ventilation double flux, d’une façade en briques (brun/rouge) “qui s’adapte à l’environnement extérieur”.