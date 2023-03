Un budget participatif de 90 000 euros à Seraing

Avec ce budget participatif, l’AREBS veut donner à la population d’Ougrée l’opportunité de participer au renouveau de son quartier. Ainsi, en parallèle aux grands projets urbains en cours et à venir, “le but est de financer des projets d’aménagements, d’équipements, d’animations… proposés par des habitants et usagers du quartier”.

Les projets proposés ne pourront pas dépasser le plafond d’environ 5 000 euros et devront respecter certains critères : viser à améliorer l’environnement ou redynamiser le quartier, relever des compétences de la Ville, être techniquement faisable et être bénéfique pour le quartier.

Le règlement complet est disponible sur www.arebs.be/projets-pilotes/politique-integree-de-la-ville/.

Comment participer ?

Le premier appel à projets sera lancé début avril. Pour déposer un projet, il faut constituer un groupe de minimum 2 personnes résidant, travaillant, étudiant ou ayant des activités régulières dans la zone ciblée. Il peut s’agir d’un groupe de citoyens, d’une association, d’une école, d’une entreprise, d’un commerce, etc.

Les groupes candidats devront remplir une fiche projet et la renvoyer pour le 18 mai maximum. S’ils le souhaitent, ils pourront se faire accompagner pour concevoir et rédiger leur projet en contactant Manon Dubois, coordinatrice du budget participatif (mdubois@arebs.be ou 04 236 03 50), ou en se rendant à la permanence au Centre René Delbrouck à Ougrée les lundis de 14h à 17h30 et les jeudis de 9h à 17h30.

Une fois la période de dépôt terminée, les projets seront analysés puis un vote sera organisé, mixant vote d’un jury et vote du public. Les projets lauréats seront annoncés le 30 juin et devront être réalisés dans les 9 mois. Une soirée de lancement est prévue le lundi 3 avril à 18h à l’Ancienne Mairie d’Ougrée (inscription souhaitée) afin de présenter la démarche et de faire émerger les premières idées. Un second rendez-vous “foire aux idées” sera proposé le dimanche 23 avril en matinée, au Centre René Delbrouck.