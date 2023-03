”Une justice belge pas adaptée à la réalité” : Jean-Denis Lejeune réagit après la destruction de la maison de Marc Dutroux

“Je vous remercie beaucoup pour vos messages d’encouragement”, a écrit Jean-Denis Lejeune. “Donner un sens à la perte de nos enfants était un objectif. Malheureusement, nous avons encore une justice qui n’est pas adaptée à notre réalité actuelle. On a toujours un coup de retard par rapport aux criminels. Nos responsables politiques, toutes couleurs confondues, n’ont pas eu les réactions espérées. Alors : manque de cran ou volonté ?”

Jean-Denis Lejeune, le papa de Julie, souffre depuis plus de 26 ans. Depuis ce funeste jour de juin 1995 lorsque sa fille, accompagnée de sa copine Mélissa, s’était rendue sur le pont de l’autoroute de la région liégeoise pour jouer. Un an plus tard, en août 1996, les corps de Julie Lejeune et Mélissa Russo étaient découverts dans le jardin de la propriété de Marc Dutroux à Sars-la-Buissière. Enfouis sous plusieurs mètres de terre.

La démolition de la propriété de Sars-la-Buissière, “une ruine” selon le bourgmestre, intervient après celle de la “maison de l’horreur”, à Marcinelle, un quartier populaire de Charleroi où Marc Dutroux a séquestré ses victimes dans un sous-sol.

À Charleroi, l’habitation où les victimes ont été emprisonnées dans la cave, elle, est déjà démolie depuis quelques mois. Un jardin mémoriel est en cours de construction afin de rendre hommage aux fillettes et à la pureté des victimes.

Marc Dutroux, 66 ans, condamné en 2004 à la prison à vie, a été reconnu coupable d’avoir violé et séquestré six fillettes et jeunes filles qu’il avait auparavant enlevées, en 1995-1996. Quatre d’entre elles ont été tuées dont Julie et Mélissa. L’ex-épouse du pédophile belge, Michèle Martin, refait sa vie après sa libération.