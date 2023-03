C’est là que les choses ont quelque peu viré à l’aigre. En effet, selon la dame, le quinquagénaire a n’a pas accepté le refus. Il s’est énervé et a fini par frapper l’occupante des lieux, avant de fouiller les lieux, de lui voler son GSM et sa carte de banque et de prendre la fuite avec son ami.

Ce n’est que le lendemain, que la dame s’est rendue à la police pour y déposer plainte. Les deux hommes ont rapidement été localisés et interpellés. Interrogés, ils ont minimisé les faits, parlant tout de même “d’échange de baffes”… Ils ont été privés de liberté et déférés, jeudi matin, au parquet de Liège. Là, le dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.