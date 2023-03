Les séances publiques du conseil communal de Waremme vont être diffusées en live et enregistrées sur la toile

Le projet était dans les cartons depuis et bloqué l’an dernier à cause d’un problème de wifi au sein de l’administration. "Et sans wifi, pas de diffusion. On ne sait pas encore sur quelle plateforme seront diffusés les conseils car on doit faire toute une série de tests avec le ou les fournisseurs à venir." Une commission s’était également tenue avec l’ensemble du conseil "pour voir les avis des uns et des autres".

Le marché, estimé à 25 000 € HTVA et entièrement à charge des deniers communaux, comprend notamment l’achat de matériel technique. "On va évidemment avoir besoin de caméras mais aussi des micros sur pied sans file, le système de retour audio et des haut-parleurs", ajoute l’échevine, qui précise que le projet va aussi devoir prendre en compte le changement d’orateur à l’image. "On va aussi devoir prévoir l’affichage des noms et apparentement en bas de l’image du membre du conseil qui s’exprime." Un sous-titrage pour les malentendants n’est, par contre, pas encore prévu.

Le droit à l’anonymat ?

À noter que le ROI (Règlement d’ordre intérieur) du conseil avait, à l’époque du Covid et de la diffusion des conseils sur la toile, été revu pour y intégrer cette réalité nouvelle. "On avait notamment décidé de laisser les vidéos des conseils en ligne jusqu’à la fin de la mandature, estimant que les conseillers et échevins avaient aussi le droit à un retour à l’anonymat." Une décision qui avait fait débat entre majorité et opposition à cette époque. "On doit évidemment aussi pouvoir se remettre en question…"