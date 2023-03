Rail : la liaison Liège – Bruxelles coupée durant 6 week-ends

C’est un chantier d’envergure qui se prépare sur le rail belge et plus précisément liégeois… chantier qui ne sera pas sans conséquence au niveau du trafic ferroviaire pour les Liégeois qui rejoignent Bruxelles, depuis la gare de Liège-Guillemins. En effet, durant les mois d’avril et de mai, un vaste chantier doit être mené sur la ligne 36, entre Liège-Guillemins et Ans. Durant six longs week-ends au total, la liaison sera donc complètement interrompue sur cet axe. On promet néanmoins que des alternatives de transport seront mises en place et disponibles via l’application de la SNCB.