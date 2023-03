Seraing : Il jette de l’ammoniac au visage d’un homme !

Les suspects ont été interpellés lors d’un contrôle de routine en juillet 2022. Christian avait un comportement suspect. La voiture dans laquelle ils se trouvaient avait été volée quelques jours plus tôt et était munie de plaques volées. “Pendant l’été 2022, il ne faisait pas bon laisser sa voiture dans la rue à Seraing”, a indiqué le parquet. “On était en face d’une épidémie de vols.” Lors de leur arrestation, ils étaient suspectés d’avoir uniquement recelé la voiture volée, mais en réalité, ils étaient les auteurs d’une multitude de vols.

Pas de contrainte

Le 11 juillet 2022, lors d’un de leurs méfaits, un témoin a bien failli perdre la vue après avoir reçu une substance mordante jetée par Christian au visage ! Il était 20 h 30 lorsque des personnes se sont aperçues d’un vol qui était en train d’être commis rue Grand Vinave à Seraing. Christian était occupé à briser la vitre d’une voiture quand des témoins sont arrivés. Ces personnes ont décidé d’intercepter le voleur. Ce dernier a alors projeté un liquide qu’il détenait dans une bouteille en plastique. La victime a directement senti que le liquide lui brûlait le visage. “Ils m’ont frappé et je me suis défendu”, a déclaré le prévenu. À la question de savoir de quelle nature était le liquide, le prévenu a admis qu’il s’agissait d’ammoniac ! “Vous vous rendez compte des conséquences que cela aurait pu avoir ? C’est particulièrement grave”, s’est exclamé le juge.

Ils ont été reconnus coupables de faits commis entre le 24 juin et le 29 juillet 2022. Quant à la compagne de Christian, cette dernière a déclaré avoir commis des vols sous la menace. “Je me suis retrouvée avec un couteau dans la bouche en me menaçant de me faire le sourire de l’ange”, a-t-elle déclaré. “J’étais contrainte de faire le guet. Je ne voulais pas déposer plainte parce que j’avais son enfant, mais depuis, je l’ai perdu à la suite des coups qu’il m’a portés. Je peux enlever mon pantalon pour vous montrer des cicatrices”, a-t-elle déclaré à la stupéfaction de toutes les personnes présentes. Elle a pourtant notamment commis un vol au préjudice d’une personne hospitalisée au CHU alors qu’elle était seule. Le tribunal n’a pas retenu la contrainte.