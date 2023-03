Une 15e édition du festival ImagéSanté en mode hybride

Organisé par l’ASBL Enjeu, le CHU et l’ULiège, en partenariat avec la Ville et la Province de Liège, le festival rassemble près de 10 000 personnes sur sites, dont 5 000 étudiants du secondaire et du supérieur tandis que les retransmissions en direct attirent près de 150 000 connexions par édition. En quatorze éditions depuis sa création en 1994, “le festival a acquis une notoriété internationale, avec des retransmissions en direct suivies en Europe, mais aussi en Asie et en Afrique…”, se réjouit le président. “Un tel festival permet de faire rayonner l’Université et le CHU de Liège au niveau international”, ajoute la rectrice de l’ULiège Anne-Sophie Nyssen.

Présentation du Festival ImagéSanté à la Maison de la presse de Liège. ©Aude Quinet

Des opérations en direct

Le festival se déroulera en quatre axes parallèles.

Il proposera comme chaque année des projections de films documentaires, mais aussi – et c’est ce qui fait la réputation du festival – des opérations chirurgicales retransmises en direct sur la Web TV, “avec la possibilité pour le public de discuter et poser des questions à distance avec les chirurgiens en plein travail”, précise Pierre Gillet, directeur médical du CHU de Liège.

Le festival proposera également une dizaine d’émissions sur des thématiques liées à la santé (alimentation, vaccination, oncologie…), animées par des journalistes professionnels et diffusées en direct depuis la Cité Miroir via Youtube, pour ensuite être podcastées sur le site du festival (entrée gratuite).

Enfin des ateliers pédagogiques à destination des jeunes (15-25 ans) seront organisés par des professionnels sur le campus du Sart Tilman et auxquels plusieurs milliers d’élèves participeront.

Le public pourra également retrouver une pléiade d’activités aux Amphis de médecine au CHU de Liège.

Parmi les temps forts du festival, citons la cérémonie d’ouverture le 27 mars à 20h au cinéma Le Parc (Droixhe) et la projection en avant-première du film “Sauve une vie 3” à la Cité Miroir (20h) le 29 mars.

Toutes les informations, réservations et programme complet sur le site https://www.imagesante.be/fr/

22 documentaires

Le festival proposera une programmation de 22 films documentaires sélectionnés parmi plus de 300 œuvres provenant des quatre coins du monde. Ceux-ci seront présentés en trois sessions au Sauvenière et Churchill des Grignoux : la compétition internationale, reprenant des films d’auteur, et deux sessions thématiques, “Soulever des montagnes” (des films mettant en valeur les réalisations de personnalités fortes), et “Lever des tabous” (films bousculant les idées reçues). Certains seront suivis de rencontres avec les équipes de films ou spécialistes de la santé. Trois jurys internationaux, composés des spécialistes du cinéma documentaire et professionnels de la santé attribueront des prix lors de la cérémonie de clôture du festival, à la Cité Miroir, le samedi 1er avril. Un prix “Santé mentale positive” sera également remis par la Province de Liège, récompensant l’un des six films de santé mentale.