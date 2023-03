10 mois de prison pour l’employé qui avait détourné 118 900 € au magasin Aldi de Tinlot

Le repreneur du magasin avait alors poussé les vérifications et constaté que 95% des bons de retours étaient générés par ledit employé. En fait, celui-ci récupérait les montants des bons/tickets annulés à son compte au lieu de les réinjecter dans les caisses du magasin. Il avait toute la confiance de sa gérante, qui ne s’était pas étonnée plus que ça qu’il demande souvent à changer d’horaire: en clôturant seul les caisses en soirée et en les rentrant dans le coffre-fort sans vérification, il avait ainsi toute latitude pour mener à bien son stratagème.

L’enquête a estimé que le prévenu a détourné ainsi une moyenne de 1 400 € par semaine entre novembre 2018 et juin 2020.

Licencié pour faute grave le 3 septembre 2020, l’homme, malgré plusieurs convocations, ne s’est jamais présenté devant les enquêteurs ou devant le tribunal. Il écope d’une peine de prison ferme de 10 mois ainsi que d’une amende de 400 €. Le volet "intérêts civils" sera quant à lui traité plus tard.