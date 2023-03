Peu avant 13 h en effet, l’homme, en séjour illégal sur le territoire et déjà connu de la justice, s’est rendu dans les locaux de l’Armée du salut, situés quai des Ardennes (Chênée). C’est ici qu’Ahmed s’en est pris à un autre usager qui était en train de charger son téléphone. Prétextant qu’il devait lui aussi charger son GSM, il s’en est pris à lui. Après s’être vu refuser l’accès à la borne, Ahmed est parti pour revenir 20 minutes plus tard, armé d’un couteau. Il a alors porté un coup au torse de son opposant qui chargeait toujours son téléphone et n’a pas hésité à lui asséner un coup de poing au visage. La victime souffrirait d’un hématome à l’œil et d’une griffure au niveau du torse.

Privé de liberté, Ahmed a été déféré au parquet de Liège et son dossier a été placé à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.