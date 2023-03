Ans : Il a déclaré vouloir violer des fillettes

Ce collectif crée de faux profils de jeunes filles mineures sur les réseaux sociaux. Les membres de l’association attendent alors que des pédocriminels les contactent. La manière de procéder de l’association est très codifiée. En effet, il est important de ne rien provoquer. Les pédocriminels font ensuite bien souvent des propositions particulièrement explicites.

Il croyait parler à une fillette de 14 ans

En janvier 2021, le suspect a contacté un de ces faux profils de jeunes filles. Il lui a rapidement fait des propositions sexuelles alors qu’il pensait parler à une jeune fille de 14 ans. Il lui a proposé des relations sadomasochistes. Il a également expliqué avoir déjà entretenu une relation avec une fillette de douze ans.

Il a fait part de son intention d’avoir une relation à quatre avec cette jeune fille, sa cousine âgée de sept ans et une dernière fillette âgée de 12 ans. Il a également expliqué qu’il souhaitait “violer des fillettes âgées entre quatre et huit ans pour ensuite les prostituer lorsqu’elles seraient trop âgées.” Le suspect a avoué les faits. “J’ai commencé à parler sur Facebook avec une personne. J’étais sous cocaïne, ça me faisait un peu pété les plombs. Je ne savais plus ce que je faisais. J’ai eu des conversations malsaines.” Lors de la précédente audience, le parquet a requis une peine de deux ans de prison et 4 000 euros d’amende. L’affaire a été remise en septembre prochain.