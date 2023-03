Les voici :

Sur proposition de la Faculté de Philosophie et Lettres Emily Apter est professeure de littérature comparée et française à New-York University.

Sur proposition de la Faculté de Droit, Science politique et Criminologie Olivier Beaud est professeur agrégé de droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas, directeur-adjoint de l’Institut Michel Villey et membre senior de l’Institut Universitaire de France.

Sur proposition de la Faculté des Sciences Philippe Walter est physicien spécialisé dans l’étude des matériaux du patrimoine culturel, directeur de recherche au CNRS et attaché à Sorbonne Université.

Sur proposition de la Faculté de Médecine Hugues Duffau est professeur et chef de service de neurochirurgie du CHU de Montpellier, directeur de l’équipe Plasticité du système nerveux central, cellules souches humaines et gliomes de bas grade.

Un juge d'instruction

Sur proposition de la Faculté des Sciences Appliquées Eve Marder est professeure de la chaire Victor et Gwendolyn Beinfield à l’Université Brandeis, Waltham, USA, et a consacré la plupart de sa carrière à l’étude du comportement d’assemblées de neurones.

Sur proposition de la Faculté de Médecine Vétérinaire Emmanuelle Charpentier est chercheuse en microbiologie, génétique et biochimie ; elle a reçu en 2020, avec Jennifer Doudna, le Prix Nobel de chimie pour le développement d’une méthode d’édition du génome (CRISPR/Cas9).

Sur proposition de la Faculté de Psychologie, Logopédie et Science de l’Éducation Anton Aluja est professeur de psychologie de la personnalité à l’Université de Lleida (Espagne), pionnier de la recherche dans le domaine relatif aux traits de personnalité, de l’évaluation et du diagnostic psychologique.

Sur proposition de HEC – École de Gestion Christine Lagarde est Présidente de la Banque Centrale Européenne.

Sur proposition de la Faculté des Sciences Sociales Yves Sintomer est sociologue, ses travaux portent sur la théorie de la démocratie et de la représentation politique, et le fonctionnement de la démocratie participative et délibérative.

Sur proposition de Gembloux Agro-Bio Tech Michel Claise est juge d’instruction et ancien avocat, écrivain.

Sur proposition de la Faculté d’Architecture Dominique Gauzin-Müller est Docteure en architecture, architecte engagée dans l’architecture et l’urbanisme durable.

Une biographie des futurs Docteurs honoris causa se trouve sur le site de l'Université : https://www.uliege.be/cms/c_17641938/fr/uliege-portraits-des-docteurs-honoris-causa-facultaires-2023