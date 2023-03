À l’époque déjà, il y avait gros à parier que la petite commune liégeoise ne serait pas la seule à agir de la sorte. Et de fait, ce vendredi, 12 communes flamandes ou hollandaises, Riemst, Gingelom, Heers, Tongres, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Fourons, Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem et Vaals ont fait savoir qu’elles allaient également introduire un recours.

Selon l’agence Belga, les municipalités en question dénoncent le fait que le permis a été octroyé en se basant essentiellement sur des intérêts économiques.

”Mais”, insiste le bourgmestre de Riemst, Mark Vos, “les effets sur l’environnement, tels que les nuisances sonores et l’azote, n’ont pas été suffisamment pris en compte”. En outre, et toujours selon le bourgmestre limbourgeois, “Dans le nouveau permis, il n’y a plus de quota global de bruit pour les vols de nuit, mais un quota individuel de bruit par avion. Seule une période de transition est prévue jusqu’en 2030. Cela signifierait que les compagnies aériennes seraient autorisées à faire voler des avions bruyants pendant encore sept ans”.

En outre, selon lui, il n’a pas été tenu compte des effets possibles des émissions d’azote sur les zones naturelles protégées, certaines d’entre elles se trouvant sur le territoire des communes concernées.

Reste maintenant à savoir si la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA) se joindra à la procédure.