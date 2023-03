Liège : il part sans payer…

Tel est pris qui croyait prendre… ce jeudi, Khaled, 32 ans, a été privé de liberté après avoir commis une tentative de vol dans une enseigne de sport située en Vinâve d’Île. Ce sont les vigiles qui ont en effet intercepté le gaillard, qui venait de jeter les antivols derrière un miroir dans le magasin et qui tentait de s’enfuir. Fouillé, il avait sur lui deux pantalons de training ainsi qu’un survêtement, pour une valeur totale de plus de 200 euros. Pris sur le fait, Khaled s’est rebellé et a d’ailleurs blessé légèrement un des gardes.