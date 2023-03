Awans : Quand tout le boni 2023 se volatilise...

En séance du conseil communal du 20 décembre dernier, le bourgmestre d'Awans Thibaud Smolders présentait un budget 2023 en boni à l’exercice propre de 673 000 euros “malgré l’augmentation des dépenses structurelles et grâce à l’appoint unique de l’I.P.P.”. “En outre, on observe une réduction importante de la charge de la dette du fait de l’échéance de remboursement de certains emprunts et le recours au Fonds de réserve extraordinaire pour financer certains investissements”, se félicitait-il. Et de ponctuer son intervention en soulignant que le budget communal 2023 est “un budget prudent qui s’inscrit dans la continuité”. Un budget, précise-t-on, approuvé par la tutelle en date du 3 février dernier.