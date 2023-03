Le bâtiment de la Société littéraire inaugure la fin de ses travaux de rénovation

C’est en 1779 que la Société littéraire voit le jour sous le règne et l’égide du prince-évêque éclairé Velbrück. Il faudra attendre 1787 pour que le cabinet de lecture s’installe dans le bâtiment de maître de la place République française. La Société littéraire, cercle d’agrément, compte aujourd’hui 520 membres et organise une série d’activités à caractère socio-culturel. Des membres composés de descendants des membres fondateurs mais aussi de représentants du milieu social, économique, universitaire…

En 1859, un incendie ravage le bâtiment, en ce compris ses décors. Fort heureusement, son harmonieuse façade en pierre blanche, datée de 1787, est épargnée et sera conservée lors de la reconstruction. “Tout sera reconstruit de style Napoléon III de l’époque”, explique Olivier Hamal, président du Cercle de la Société Littéraire.

Soirée d'inauguration ce mardi 14 mars de la fin des travaux de rénovation de la Société littéraire en présence de l'échevine Christine Defraigne, Olivier Hamal, et de la ministre Valérie de Bue. ©D.R.

Rénovation intérieure et extérieure

Il y a 30 ans, alors que les décors intérieurs et la façade extérieure sont abîmés par le temps, “un travail de restauration intérieur et extérieur démarre”, à commencer par la façade commente le président. “On a décidé de restaurer tout l’intérieur pour recréer les décors de 1859 et notamment les faux marbres dans les grands salons”.

Photo du salon du bâtiment de la Société littéraire après rénovation. ©D.R.

Un travail de restauration qui durera une trentaine d’années et dont le montant global atteint 2,5 millions d’euros, financé “grâce aux subsides, dons de membres et mécénat”. Ce travail a pris fin avec la rénovation de la façade de cet Hôtel de maître et sa toiture en zinc, effectuée entre mars et décembre 2022. “Si la façade avait été rénovée il y a 30 ans donc, il a fallu à nouveau la refaire” en raison de la pollution de la ville, l’usure naturelle…

Le président de la Société littéraire annonce prochainement les travaux d’installation d’un ascenseur au sein du bâtiment, “de manière à le rendre accessible aux PMR”.

Notons que les grands salons du 1er étage sont classés patrimoine exceptionnel de la Région wallonne et plusieurs autres parties dont la façade, la toiture l’escalier et hall d’entrée sont également classés.