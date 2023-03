Le sens de circulation venant de Herstal, en direction d’Oupeye, sera fermé du 21 au 31 mars. Un itinéraire de déviation sera mis en place à la rue Pré Wiggy.

Un préavis de déviation sera déjà placé au giratoire du Douzième de Ligne.

Pour le transit venant de Herstal vers Oupeye, il est préférable et plus rapide de rejoindre la N671 dès que possible (dès le giratoire du Douzième de Ligne ou venant de Wandre via la bretelle en direction d’Intradel/Uvelia).

Les commerces resteront accessibles en permanence.

Les travaux de réalisation d’un giratoire provisoire à hauteur de la Place Licourt ont été prolongés à la suite des conditions météo défavorables.

Le chantier devrait être terminé mardi prochain. Une bande de circulation est toujours maintenue dans chaque sens, en permanence.