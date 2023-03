Cette année, c’est le retour d’Arthur sur la plus haute marche du podium. Il s’agit en effet du prénom le plus donné en 2022 sur le territoire de la Ville de Liège. Tandis que le prénom Olivia arrive en première position chez les filles.

On le sait, choisir le prénom de son enfant est toujours une tâche délicate… Entre les mauvaises associations à éviter, la recherche d’originalité mais l’envie, aussi, de ne pas verser dans le “ridicule”, les parents auront encore la contrainte de devoir s’entendre sur leur choix… Ô combien important puisque ce prénom, on l’entendra ensuite toute notre vie.

En ce début d’année 2023, la DH a mis la main sur la liste des prénoms “préférés” des Liégeois, pour l’année 2022. On retrouve comme souvent de nombreux prénoms déjà plébiscités les années précédentes mais l’ordre a donc changé…

Dans la liste des prénoms les plus attribués aux filles nées à Liège, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, on retrouve donc Olivia en tête. Ce sont ensuite les prénoms Alba et Giulia qui complètent le podium des demoiselles. Particularité cette année, les deux prénoms qui arrivaient en tête du classement en 2021, à savoir Camille et Sofia, ne figurent même plus dans le top 10. De la 4e à la 10e position, on retrouve les prénoms Lucie, Louise, Victoria, Léa, Jade, Mia et Éva.

Du côté des messieurs, en 2022, Arthur détrône donc Louis… prénom habitué du classement puisque celui-ci arrive cette année en 2e position. À noter qu’Arthur était déjà le prénom préféré des Liégeois en 2020. Cette année, le prénom Jules complète le trio.

Suivent ensuite, de la 4e à la 10e position, les prénoms Victor, Gabriel, Liam, Sacha, Théo, Noah et Raphaël.

Il y a eu 7.177 naissances sur le territoire de Liège en 2022

Présence de maternités oblige, de nombreux habitants de la région liégeoise naissent à Liège… mais ne sont pas Liégeois. En 2022, on a ainsi enregistré plus de 7.000 naissances sur le territoire de la Ville de Liège, 7.177 précisément. Particularité cette année : les petits Liégeois ont été plus nombreux que les petites Liégeoises puisqu’on observe 3.669 naissances chez les messieurs et 3.508 naissances chez les demoiselles. Relativement aux prénoms, celui d’Olivia a été attribué à 56 reprises entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ceux d’Alba et de Giulia, respectivement à 46 et 39 reprises. Chez les garçons, Arthur a été attribué à 49 reprises et ceux de Louis et Jules, à 47 et 45 reprises.