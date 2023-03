Concrètement, ils consistent en la réalisation d’un giratoire à l’angle des rues de la Glacière, du Puits-Marie, des Pierres, de la Baume et Trois-Mêlées et auront pour conséquences de mettre en cul-de-sac les rues de la Baume et des Pierres à leurs jonctions ainsi que la rue du Molinay à sa jonction avec la rue Puits-Marie.

À noter que ces trois rues disposeront d’une aire de rebroussement.

Les rues des Pierres (entre Molinay et Baume) et du Molinay (entre Pierres et Puits-Marie) seront mises en double sens.

La circulation des véhicules sera, quant à elle, interdite rue du Puits-Marie dans le sens Charbonnage – Baume.

Le chantier débutera ce lundi 20 mars et devrait se terminer fin août 2023.

La Ville de Seraing dit mettre tout en œuvre pour vous éviter un maximum de désagrément.