Un ultrason anti-chat qui irrite les oreilles à Amay

Est-ce un Mosquito qui empêche quelques Amaytois de la rue Biber de vivre, et travailler, tranquillement ? C’est un appareil à ultrasons en tout cas. "J’ai un atelier de menuiserie dans la rue, explique Thibault Florkin. J’ai acheté le bâtiment à une ASBL, les propriétaires m’avaient dit qu’il y avait beaucoup de chats." Il y a effectivement quelques chats errants qui ont portée sur portée, en plus des chats domestiques des uns et des autres. Et cela ne plaît visiblement pas à une voisine qui a installé un appareil à ultrasons dans sa propriété. Selon Thibault Florkin, il pointe depuis la fenêtre "sur mon atelier et le jardin d’autres voisins, alors que la police lui a déjà demandé de le retirer".

Sauf que l’appareil en question, qui se déclenche en cas de mouvement, ne touche pas que les oreilles des chats… "L’appareil est aussi audible depuis mon bâtiment. C’est un son assez aigu et qui va crescendo, comme un sifflement électrique. C’est censé effrayer les animaux. Mais mes propres chats sont stressés avec ce bruit." Et lui, cela l’irrite lorsqu’il est dans son atelier. L’appareil à ultrasons ne fonctionne pas en continu, ni tous les jours. "C’est intermittent. Quelques fois il est mis, d’autres fois il est enlevé."

Et discuter avec la voisine, lui expliquer les désagréments que l’appareil occasionne à certaines oreilles humaines ? Rien n’y fait apparemment. Tout le monde ne l’entend pas. Mais le menuisier, qui a 27 ans, comme une autre voisine qui a la trentaine, bien. Alors ? "On pourrait aller plus loin en prouvant qu’il provoque des nuisances." Mais aller en justice contre un voisin pour ça…