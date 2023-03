200 personnes se lèvent contre le racisme

Objectif du jour : dénoncer la discrimination croissante à l’égard des minorités quelles qu’elles soient. Cette année, plus de 150 organisations de la société civile, petites et grandes, de toute la Belgique se sont unies pour créer la Plateforme 21/3… autour du 21 mars, elles se retrouvent dans la rue.

À Liège, outre les différentes associations et organisations, on a constaté dans les rangs militants de nombreux élus politiques (de gauche) ; Du PTB à Ecolo en passant par le PS et le Parti communiste. Fidèle à ce rendez-vous, la Liégeoise (Écolo) Sarah Schlitz, secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité était bien présente ce dimanche pour manifester son soutien à la cause.