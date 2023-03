Ouvert au public depuis le 15 mars, cet endroit peut accueillir jusqu’à 10 personnes, qu’elles soient étudiantes ou non, pour travailler dans le calme et la productivité.

Depuis mercredi, tout citoyen âgé de minimum 15 ans peut, s’il le souhaite, réserver un créneau de trois heures dans ce local “pensé par et pour les Oupéyens”, se réjouit la Ville.

En effet, suite à la crise covid et au “manque de lieux de travail ouverts à la population dans la commune”, les trois étudiants, soutenus par les citoyens, ont émis l’idée d’un espace de coworking ouvert à tous.

Tout le matériel nécessaire est disponible pour travailler dans une ambiance productive. ©DR

En plus de bureaux et d’un coin plus “cosy”, les Oupéyens peuvent profiter de deux ordinateurs mis à leur disposition ainsi que du wifi gratuit. Il est important que toute personne ait le droit de travailler dans le calme, sur un bon mobilier, avec des outils nécessaires à disposition.”, déclare la Ville.

Une initiative qui plaît déjà beaucoup puisque, selon les autorités, “il y a un réel engouement autour du projet et les créneaux se remplissent très vite”.

Le coworking est accessible du lundi au samedi de 9h à 21h et de 9h à 18h, le dimanche.

D’autres projets à venir

Après le “Noël enchanteur” et l’ouverture d’un coworking, la commune devrait, avant la fin de l’année 2023, mettre en place six autres projets. Des gobelets réutilisables pour le folklore oupéyen, l’aménagement du Bois de la Pery, la mise en place d’un parcours d’accrobranche ou encore le financement de vélos électriques accessibles à tous les citoyens, les projets se veulent variés et inclusifs. L’échevine en charge de la Participation citoyenne, Cindy Caps, se réjouit de cette collaboration entre la commune et les riverains.

”Tous les projets devraient voir le jour avant 2024, en tout cas ce qui rentre dans le budget”, déclare-t-elle. En effet, si chaque projet bénéficie de 10 000 € maximum (pour un total de 70 000 €), certains chantiers “ont largement dépassé ce montant”, confie l’échevine. Un dépassement de budget qui ne devrait pas chambouler le bon déroulement des initiatives citoyennes.