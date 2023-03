La piscine olympique fera en effet prochainement l’objet de quelques rénovations et ce, “afin de continuer à garantir le confort de ses usagers”, explique la Ville.

L’établissement sera dès lors inaccessible au cours des périodes suivantes :

du 15 mai au 7 juillet inclus ;

du 4 décembre 2023 au 7 janvier 2024 inclus.

Le premier chantier permettra de remplacer la masse filtrante des filtres de la piscine en sous bassin ainsi que les chaudières. Des tests bactériologiques nécessaires à sa réouverture seront également réalisés.

Le second chantier comprendra quant à lui des travaux de remplacement de l’éclairage du hall d’entrée, des vestiaires et de la cafétéria mais aussi la rénovation des sanitaires et des douches hommes, le remplacement des casiers vestiaire ainsi que la rénovation des gradins, du bord du bassin, du hall d’entrée et du porche.