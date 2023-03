Son visage est sans doute l’un des plus populaires du cinéma français. Gérard Lanvin a joué les durs (“ Le Choix des armes” d’Alain Corneau, “Tir groupé” de Jean-Claude Missiaen, “Le Prix du danger” d’Yves Boisset, “L’Ennemi public no 1” de Jean-François Richet, “Les Lyonnais” d’Olivier Marchal) dès les années 1970. Dans les comédies, on le retrouve dans “Marche à l’ombre” de Michel Blanc au “Boulet” d’Alain Berberian et Frédéric Forestier (avec Benoît Poelvoorde) en passant par “Le goût des autres” d’Agnès Jaoui ou “J’adore ce que vous faites” de Philippe Guillard.

”Le FIFCL est extrêmement heureux et terriblement fier d’annoncer que Gérard Lanvin est le premier invité d’honneur de l’Édition 2023 ! Acteur élégant, citoyen engagé, il y recevra un Taureau d’Or pour l’ensemble de sa carrière et une dalle à son nom sur le Walk of Fame liégeois, avant d’offrir un moment de rencontre à ses fans”, se réjouit l’équipe du festival.

Enfin, Gérard Lanvin proposera au Trocadéro de Liège un concert live le 3 novembre. Le tout dernier de la tournée de son premier album “Ici-Bas” qui l’a emmené sur les routes de France et de Navarre, aux côtés de son fils, le talentueux Manu Lanvin et d’un groupe de musiciens.