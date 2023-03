Huy: un professeur de langue en primaire visionnait du porno en classe

Le point a été porté à l’ordre du jour du collège communal de Huy ce lundi et il n’a pas fait débat tant les choses étaient claires pour tout le monde. Le pouvoir organisateur des écoles communales hutoises a mis fin au contrat d’un professeur de langue, en remplacement depuis peu dans les implantations des Bons Enfants et Tihange. Motif ? "Des comportements déplacés et en inadéquation avec les valeurs du pouvoir organisateur. Ces faits nous sont revenus la semaine dernière par des témoignages circonstanciés qui ont mis en alerte les directions concernées", confirme Adrien Housiaux, l’échevin hutois de l’Enseignement, sans préciser davantage.