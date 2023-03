Jean-Marc Renard : une incroyable puissance

C’est Jean, son père et ancien boxeur, qui lui a donné le virus dans la salle de boxe familiale à Amay. Jean-Marc était déjà âgé de 20 ans lorsqu’il a entamé sa carrière. Après 29 succès consécutifs en amateur, il décidait de viser plus haut… avec le succès que l’on connaît. Jamais il n’a reculé devant un défi. Et certainement pas son premier challenge, en 1984, où il a battu l’Italien Alfredo Raininger sur ses terres pour décrocher son premier titre européen.

Avant cela, il avait déjà impressionné les spécialistes en obtenant les lauriers nationaux après seulement huit combats pros. Au total, Jean-Marc Renard va obtenir l’un des plus beaux palmarès européens avec 40 succès en 45 combats professionnels. Il décrochera six titres de champion d’Europe en catégorie super-plumes et deux autres chez les poids plumes.

Une carrière qui s’arrêta net, en 1989, lorsqu’il tenta de battre le Vénézuélien Esparragoza pour obtenir le titre de champion du monde. Malheureusement, l’Amaytois était battu par KO et décidait de mettre fin à sa carrière. S’étant reconverti dans l’exploitation forestière, Jean-Marc Renard s’est suicidé le 25 août 2008.