La Madness Party sera de retour en juin

Bien entendu, Covid oblige, l’événement n’a pas pu revoir le jour cette année-là. Couplé à l’inflation, il aura donc fallu trois ans à cet événement pour renaître de ses cendres. Une nouvelle édition est donc prévue les 2 et 3 juin 2023. "On a pris le temps pour trouver des partenariats, dont un avec le Versus", précise le Dj.

Boîte de nuit réputée, le Versus s’occupera donc du vendredi pour une soirée haute en couleurs: danseuse, show son et lumière, bref, la totale pour ce qu’ils appellent le "Versus on Tour". "J’ai des contacts assez proches avec les dj résidents et ça s’est fait naturellement", affirme Cyril.

Ambiance familiale

Après cette soirée à thème, c’est la Madness classique qui fera son retour le samedi à partir de 18 h. "On avait déjà commencé plus tôt mais le public ne vient jamais avant. Ça ne servait à rien de partir sur l’après-midi" selon le Dj. "On veut une ambiance familiale, en tout cas où tout le monde se connaît et se retrouve pour danser".

À l’annonce de cet événement, des très nombreuses personnes ont déjà répondu présents. "J’avais peur de voir comment ça allait se passer, les mentalités ont changé, c’est une nouvelle génération. Mais ça a remporté un succès fou et j’en suis vraiment ravi !"

Concernant le lineup, il sera éclectique. Et sans doute plein de surprises qui seront annoncées plus tard.