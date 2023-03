Deux policiers en patrouille ont décidé de contrôler les intéressés. C’est alors qu’une impressionnante course s’est déclenchée entre les suspects et les policiers.

Un des suspects a pris la fuite tandis que l’autre a été suivi jusque dans la galerie Opéra. Sur place, le suspect a poursuivi sa course et croisé un papa qui tenait sa fillette âgée de trois ans dans les bras.

Il blesse deux policiers

Ces derniers ont eu particulièrement peur de se retrouver au milieu de cette poursuite. Le suspect a continué sa course. Il a bousculé et fait tomber un policier. L’inspecteur a été fortement blessé lors de sa chute puisqu’il encourt une incapacité de travail de plus de dix jours. Le fuyard a également tenté de retourner les doigts de l’autre inspecteur. Il a continué à fuir jusqu’à sauter un mur situé à la gare Saint-Lambert qui l’a fait tomber quatre mètres en contrebas ! L’homme a été blessé à la suite de cette impressionnante chute.

Il a été intercepté. Il détenait un cutter, une lame de rasoir, mais aussi de la cocaïne et de l’héroïne. Il a expliqué qu’il avait fait une crise de paranoïa à cause de la drogue qu’il était occupé à s’injecter et n’avait même pas pris la peine d’enlever la seringue qui était toujours plantée dans son bras au début de sa fuite… Le parquet de Liège a été avisé des faits. Le dossier a été mis à l’instruction. Le suspect va être présenté à un juge d’instruction avec demande de mise sous mandat d’arrêt.