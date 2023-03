Liège : L’ancien directeur du banc d’épreuve condamné

Jean-Luc Stassen a également écopé d’une amende de 1 200 euros. Un employé chargé de l’encodage des armes détruites et qui était au courant des détournements a écopé d’un an de prison avec sursis. Le tribunal a condamné les prévenus de manière solidaire à payer les frais qui s’élèvent à 15 815 euros. La magistrate a totalement blanchi le banc d’épreuve qui n’est en rien responsable des comportements fautifs de son directeur et refusé d’homologuer la transaction proposée par le parquet pour le comptable car les régions, qui font également partie des personnes préjudiciées, n’ont pas été consultées. Pour rappel, les prévenus étaient poursuivis pour des faux, des vols domestiques, des usages de faux et des détournements d’armes et de munitions.

Sentiment permanent de toute puissance

Le directeur était soupçonné d’avoir participé au détournement de deux cent soixante armes qui auraient dû être détruites au sein de l’établissement. Depuis le départ de cette enquête et sa mise sous mandat d’arrêt pendant environ un mois en 2016 après une dénonciation, Jean-Luc Stassen a démenti véhément, par la voix de ses avocats, toute implication dans les faits. Il a déclaré qu’il souhaitait réaliser une sorte de musée avec les armes, une explication balayée par la magistrate.

Le tribunal a souligné que des auditions des témoins, mais aussi de l’instruction d’audience ressortaient un “sentiment permanent de toute puissance” dans le chef de Jean-Luc Stassen. Ainsi, il est apparu qu’il organisait des “séances de tirs récréatives”, avec ses amis durant les week-ends au sein du banc d’épreuves sans aucune autorisation. Il utilisait des armes de guerre et des munitions qui étaient censées avoir été détruites… Lors d’une perquisition qui a été réalisée au domicile de l’intéressé, trois armes ont été retrouvées.

Deux de ces armes avaient été déclarées comme ayant été détruites et facturées. Il portait également une arme sur lui alors que celle-ci avait été déclarée comme étant détruite et la destruction en avait été facturée. Le tribunal a souligné la gravité des faits dans un secteur hautement à risques. Les intérêts civils ont été réservés.