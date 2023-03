Liège : Un faux PV pour retoucher de l’assurance !

Étant donné les circonstances, le policier savait pertinemment que l’assurance n’allait pas fonctionner pour ce type de dégât… Il a donc décidé de rédiger un faux procès-verbal !

Pour ce faire, il aurait, selon ses dires, utilisé la session d’un collègue pour rédiger l’écrit, sans que ce dernier ne se rende compte de ce qu’il avait écrit. “J’étais occupé à réaliser une déposition”, a précisé ce collègue qui se retrouve également poursuivi devant le tribunal… “Je n’ai pas lu ce qu’il avait écrit. J’ai signé sans faire attention. C’est un collègue. Je lui ai fait confiance.” Une initiative qui lui a amené un lot d’ennuis auprès de sa hiérarchie. Le parquet a requis une peine de travail à son encontre.

Elle poursuit et fait une queue de poisson au véhicule du PAB !

Le magistrat ne sera pas prêt à une telle clémence pour l’autre policier. “Je savais qu’elle n’allait pas payer pour les dégâts qu’elle avait occasionnés à la voiture”, a indiqué l’ancien policier. “Je n’allais tout de même pas payer pour les dégâts que je n’ai pas faits !” Une déclaration qui a fait bondir le magistrat du parquet qui lui a fait remarquer qu’en rentrant une fausse déclaration à l’assurance comme il l’a fait, c’est toute la collectivité qui a payé.

C’est toujours dans cette ambiance électrique que le policier a utilisé la voiture de service dans laquelle se trouvaient des collègues pour se rendre à son domicile puis chez son ex, des endroits qui se trouvent en dehors de la zone qu’il était censé couvrir…

Son ex-compagne n’a pas du tout apprécié la manœuvre et elle s’est mise à poursuivre la voiture du Peloton Anti Banditisme jusqu’à lui faire une queue de poisson pour l’obliger à s’arrêter ! “Venir avec ses collègues armés, il ne recule devant rien”, a déclaré son ancienne compagne. Lors d’une autre scène, l’homme a défoncé la porte du domicile de son ancienne compagne et lui aurait porté des coups. Une scène qui s’est déroulée alors qu’un des jeunes enfants du couple se trouvait sur place. “C’était une porte en carton”, a estimé l’ancien inspecteur.

La plaignante s’est retrouvée avec un œil au beurre noir qui a été constaté par un médecin. “Je l’ai maîtrisée”, a indiqué le policier. “J’ai voulu lui maintenir les bras parce qu’elle était ingérable et sa tête a glissé. Je l’ai malencontreusement attrapée à ce moment-là.” Ce n’était pas la seule scène de coups dont il devait répondre. “Elle marque vite”, a-t-il tenté de justifier. “Moi aussi j’ai eu des coups. Mais j’avais le grand tort d’être un homme et un policier”, a-t-il estimé. Me Culot a plaidé l’acquittement pour certaines préventions et le sursis. Le tribunal rendra sa décision en avril prochain.