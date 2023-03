Mur d’escalade à Cointe : le ton monte !

Mais depuis plusieurs années déjà, l’état du “pendant” religieux de cet ensemble inquiète : la basilique est en effet en piteux état et les offices n’y sont d’ailleurs plus célébrés depuis de nombreuses années ; tant pour des raisons de sécurité que de faible fréquentation des paroissiens.

Récemment toutefois, un virage à 180 ° fut opéré : souhaitant réhabiliter le site, le Diocèse de Liège et la Fondation basilique de la Paix ont retenu le projet un peu fou du groupe Ghelen, visant à créer ici la plus haute salle d’escalade d’Europe. Rien moins que cela ! Pourquoi pas précisait-on l’an dernier puisqu’entre l’élévation sportive et l’élévation spirituelle, les similitudes seraient nombreuses ; à chacun sa religion.

Mais aujourd’hui, alors que l’enquête publique relative au projet de réaffectation en centre d’escalade (prévoyant notamment la construction d’une extension de 18,30 m de hauteur, un restaurant, un espace dédié au culte et l’aménagement d’un parking de 110 places) arrive à son terme (ce vendredi 24 mars), le ton monte autour du projet. Là où la réaffectation de ce lieu de culte choque certains en effet c’est aussi et surtout la mobilité qui fait craindre le pire aux riverains.

Une extension de 18,30 m est prévue. ©D.R.

Impasse mobilité

Dans le cadre de l’enquête en cours, un courrier a été envoyé par le comité de quartier de Cointe, afin de relayer les inquiétudes mais également les demandes… En effet, si le comité de quartier reconnaît le caractère intéressant de la réaffectation, puisqu’elle permet notamment de rénover ce patrimoine en conservant un espace pour le culte, on constate aussi que le projet “poserait moins de problèmes s’il était situé dans une zone plus dégagée en termes d’habitat résidentiel”.

”Considérer en effet que les personnes qui viendront fréquenter le site pour une raison ou pour une autre, vont venir à pied, à cheval, en trottinette, en vélo”, est qualifié par le comité de “quelque peu naïf”. Pas faux.

Ce que regrette le comité, c’est donc l’absence totale d’étude d’incidences d’autant que la fréquentation annoncée devrait générer ici un flux “d’usagers” très important. À ajouter à la fréquentation du Mémorial, des commerces, à la proximité avec la gare et ce tunnel de Cointe parfois fermé et qui renvoie régulièrement nombre de camions perdus dans ces rues jadis paisibles.

Quid de ce parking de 110 places prévu dans le projet ? Cela semble bien peu insiste encore le comité de quartier qui estime parallèlement “qu’il serait temps que la Ville prenne le taureau par les cornes pour ce qui est de la mobilité dans le quartier de Cointe”.

Pour de nombreux habitants de Cointe, ce projet “pêche” donc “par divers manquements principalement en termes de mobilité et de parcage”. La messe est dite ? Pas encore mais ce qui est sûr, c’est que le calme est encore loin d’être acquis autour de cette église… du Sacré-Cœur.