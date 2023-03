Un budget d’authenticité, de réalité, de vérité et en boni pour Liège

Un budget qui présente des recettes pour 670,4 millions d’euros et des dépenses de 666,6 millions, soit un boni de 3,8 millions.

Et ce ne fut guère facile puisqu’en matière de dépenses, par exemple, la ville ouvrira grand son portefeuille pour payer son personnel, les sommes allouées passant de 184 millions en 2022 à 204,3 millions en 2023 et ce, vu les indexations, nominations, augmentations barémiques et autres engagements.

Le reste des dépenses est également globalement en hausse, tout comme les dotations de la ville vers le CPAS, la police locale ou encore des intercommunales telles Intradel ou l’IILE (pompiers).

Notons à cet égard que la dotation totale de la ville au profit du CPAS s’élève à 55,4 millions et que la police locale se voit verser une aide globale de 88,2 millions. À ce titre des efforts devraient être consentis dans les années à venir pour permettre à la police de se doter d’un cadre global de 1045 agents.

Toujours au rayon des dépenses, si les aides Au festival des Ardentes devraient diminuer, les trois grandes institutions culturelles liégeoises bénéficieront d’aide appréciable : 428 000 € pour l’Opéra, 263 000 € pour le Théâtre de la Place et 795 000 € pour l’Orchestre Philharmonique.

Pas de nouvelle taxe

Pour arriver en boni, les autorités communales ont pu compter sur une augmentation des recettes qui, elles, passent de 616 à 670,4 millions.

“Mais sans la moindre taxe supplémentaire”, insiste Christine Defraigne. Un miracle qui s’explique par l’augmentation de la dotation du fonds des communes mais aussi, à fiscalité égale, par l’augmentation de plus de 20 millions des recettes de ce poste. Une augmentation qui s’explique par le “remboursement” d’une mauvaise perception de l’IPP en 2021, la ville de Liège touchant, cette année, 14/12e de la somme due.

La politique communale ne devrait donc guère changer par rapport à celle menée l’an dernier. On notera tout de même la création d’une enveloppe de 750 000 € (dont 422 000 € subsidiés par la Fédération Wallonie Bruxelles) pour permettre la gratuité des repas scolaires dans l’enseignement fondamental communal.

Le budget devrait être voté à l’issue des conseils communaux prévus les 27, 28 et 29 mars.

93 millions d’investissements au budget extraordinaire

Même si la ville est limitée dans sa gestion, elle n’est pas sans ambition concernant des dépenses dans le cadre de son budget extraordinaire. Il prévoit ainsi des investissements pour 93 millions dont près de 31 devraient provenir de subsides.

Il est ici question de 23,5 millions pour les aménagements des espaces publics et voiries communales ; 14 millions de dépenses pour l’enseignement ; 10,7 millions pour la jeunesse et les sports ; 7,4 millions pour la mobilité ; 4,2 millions pour l’environnement et la propreté et enfin 4,2 millions pour les milieux d’accueil, pour ne citer que les postes principaux.

En étudiant les chiffres de manière plus approfondie, on constatera que la ville prévoit d’investir 2,1 millions pour la crèche de Bavière ainsi que 612 000 et 444 000 euros pour une crèche, rue de Herve et une autre au Parc Sauveur.

En matière sportive, le centre sportif sous le bois devrait connaître une cure de jouvence pour 3,6 millions, celui de la rue de Visé bénéficiant lui, d’un investissement de plus de 2 millions. Le complexe Sainte-Walburge n’a pas été oublié, avec un budget de 1,52 million.

Au niveau du patrimoine, la Collégiale Sainte-Croix bénéficiera d’un budget de 6,2 millions pour sa rénovation.

Notons encore que le budget extraordinaire prévoit des dépenses dans le cadre des inondations, avec des acquisitions de bâtiments pour 3,4 millions, des travaux de démolition pour 400 000 euros et des investissements “divers” de 1,6 million.

Citons encore des dépenses de 1,9 million pour la réhabilitation du site Palmolive, 2,2 millions au Parc Clajot et 36 000 € pour l’achat de… pigeonniers contraceptifs.