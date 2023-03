Du jamais vu à Liège: un restaurant sauvé grâce aux dons, 60.000 euros récoltés

Charlotte Depierreux est bien connue dans la Cité ardente. Lors des inondations, elle n’avait pas hésité à lancer une opération solidaire au profit des sinistrés lors de laquelle, en tout et pour tout, 187.000 repas ont été livrés et distribués. Nommée Chevalière du Mérite Wallon, Liégeoise de l’année, elle a reçu le Boulet de cristal 2021.

Se trouvant en ce début d’année en grande difficulté financière, notamment en raison de la pandémie du Covid-19, elle n’arrivait pas à rembourser ses dettes. Elle a alors à son tour pu bénéficier d’un magnifique élan de solidarité. Une levée de fonds a été lancée dans la région pour la soutenir, lui permettant d’atteindre les 60.000 euros escomptés.

Aujourd’hui, l’appel à la solidarité va lui permettre de racheter le fonds de commerce et de relancer son restaurant sur les mêmes bases d’une cuisine et d’un endroit familial et accueillant, “mais avec une équipe plus déterminée, réaliste et solide à la barre”, insiste la cheffe.

Avec l’annonce de la renonciation de l’aveu de faillite, le restaurant reste ouvert. Toujours avec une carte légèrement réduite “dans un premier temps”, précise-t-on. “Je vous remercie mille fois pour votre générosité et vos messages de soutien”, conclut la restauratrice sur les réseaux sociaux.