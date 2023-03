Fermeture des cafés à 2h à Huy: c’est prolongé jusque fin mai au moins

De trois mois en trois mois, le bourgmestre prolonge cette ordonnance avant d’en demander confirmation aux conseillers communaux. Et là, il a repris une ordonnance le 28 février dernier, obligeant ainsi l’horeca à fermer à 2h du matin jusqu’au 31 mai. Lundi soir, une fois de plus, l’opposition écolo, par la voix de Rodrigue Demeuse, a marqué son opposition avec la mesure… qu’il a qualifiée de couvre-feu. Provoquant l’emportement du bourgmestre f.f. Éric Dosogne qui refuse le terme. "Ce n’est pas un couvre-feu mais une fermeture concertée, a-t-il martelé. Un couvre-feu, c’est quand on ne peut plus circuler." Et le bourgmestre f.f. d’affirmer que "la plupart des cafetiers sont contents, ils sont satisfaits". Réplique du conseiller communal écolo: les gens qui veulent venir fêter un événement sur Huy rebroussent chemin et vont ailleurs lorsqu’ils découvrent qu’à 2h du matin, on les mettra dehors. "Ce sont des opportunités perdues pour les commerçants et cela donne une mauvaise image de la ville." Et d’ajouter que cela fait quasi un an et demi qu’on prolonge, de trois mois en trois mois. "Je me pose la question de la proportionnalité de la mesure. On tue une mouche avec un bazooka." Selon lui, il faut travailler sur la racine du problème, faire de la prévention. "Il y a un travail de fond à faire. Le couvre-feu, c’est la facilité."

Pour prendre cette décision, le bourgmestre s’est appuyé sur les statistiques de la police. "Il y a 40% d’interventions en moins après 2h du matin, c’est la réponse. Avant, il y avait bagarre sur bagarre après 2h. On a trouvé la solution." Et de rappeler que la Ville a augmenté le nombre de policiers au service interventions, qu’elle a investi plus d’un million d’euros dans les caméras. "Nous, on est pour avoir une ville sécurisée. Donc, on prend des mesures. Ne venez pas nous le reprocher aujourd’hui…" Réponse de Rodrigue Demeuse: "oui on veut une ville sécurisée mais aussi une ville festive. D’autres mesures peuvent être prises en termes de prévention. Ne nous cachons pas derrière un couvre-feu…"