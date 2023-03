Liège : Il insulte le policier de “sale renoi” !

Mais ce dernier n’était pas décidé à se laisser faire. “J’étais poursuivi par un homme”, a déclaré le prévenu lors de son premier passage détenu devant la cour. En effet, Abdelkarim était détenu pour une autre cause que cette affaire. “On s’est empoignés. Je revenais de sortie, mais je n’étais plus sous l’effet de l’alcool. Je n’ai pas compris pourquoi je me suis fait contrôler et pas l’autre personne”, a-t-il poursuivi. “J’ai dit au policier que ce n’était pas normal.”

Le policier n’a pas apprécié

Mais s’il s’était contenté de dire cela, il n’aurait pas eu d’ennuis judiciaires. En effet, Abdelkarim a crié à plusieurs reprises sur le policier tout le montrant du doigt aux passants qu’il était un “sale renoi” et qu’il était “un traitre” !

L’inspecteur qui a malheureusement, comme bon nombre de ses collègues, l’habitude de se faire insulter et qui bien souvent n’en fait même pas un procès-verbal, n’a pas apprécié. Cette fois, il a décidé de marquer le coup. En effet, il s’est senti blessé parce que l’intéressé avait visé, à de très nombreuses reprises, ses origines tout en hurlant devant la foule comme s’il voulait provoquer des échauffourées entre la police et les passants. “J’ai dit des insultes comme ça sous l’énervement”, a poursuivi le suspect.

Le parquet avait proposé une transaction à l’intéressé, mais ce dernier ne l’a jamais payée. La cour a estimé qu’une peine de travail était de nature à lui faire prendre conscience de la gravité des faits qu’il avait commis. Les magistrats ont retenu le caractère discriminatoire des paroles prononcées par l’intéressé.