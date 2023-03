Liège : Soupçonné de prostituer sa compagne

Elle ne parlait pas le français. Une enquête a débuté et un client de la dame a été entendu par les policiers. Ce dernier a expliqué qu’il avait déjà fait appel aux services de celle-ci précédemment au même endroit. Il a déclaré que dès qu’il s’était approché, un homme est intervenu pour négocier les tarifs. Il a demandé 600 euros au client pour passer une nuit entière avant de partir avec l’argent tandis que le client partait avec la fille. Cet homme a reconnu Zied comme étant l’homme avec qui il avait parlementé. Lorsque le client a voulu une nouvelle fois revoir la dame, il a dû prendre contact avec Zied.

Une chute dans les escaliers

Ce dernier lui a indiqué dans quel hôtel elle se trouvait avec un autre homme. Le client a déclaré qu’il avait vu des traces de bleus sur la jeune femme. Une voisine a également confirmé qu’elle entendait des cris dans l’appartement du couple et qu’elle avait régulièrement constaté que la dame présentait des traces de coups après les disputes. La police est également intervenue sur place à plusieurs reprises. La victime a notamment eu les yeux tuméfiés, une fracture de la malléole, des côtes cassées et aurait été étranglée par son compagnon. Entendu, Zied a d’abord même nié avoir une relation avec la dame. Devant la cour, il a continué à nier tous les faits. “Elle a d’abord dit qu’elle était tombée dans l’escalier puis elle a dit qu’elle s’était battue avec une fille”, a indiqué le prévenu. “Elle me faisait des crises de jalousie. Elle criait et buvait tout le temps. On boit de l’alcool, ça arrive que l’on se donne des coups. Mais je n’ai rien à voir avec de la prostitution.”

Une déclaration qui a stupéfié le juge puisque Zied, qui se déclare innocent, n’a pas fait appel de sa condamnation à trente mois de prison ferme pour des faits, qu’il n’a, selon ses dires, pas commis… L’avocat du prévenu a plaidé l’acquittement pour certains faits et la clémence. La cour rendra sa décision en avril prochain