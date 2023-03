Un succès d’autant plus beau que vers 16 h 30, lorsque la fin du Cortège est arrivée dans l’hyper-centre, une seule personne avait été prise en charge par les services de secours.

Fringante quadragénaire, la St-Torè cache en fait un peu son âge, puisqu’il s’agit d’une tradition beaucoup plus ancienne, célébrée depuis 1949. Elle se veut une fête pluraliste à l’occasion de laquelle se retrouvent les étudiants de tous les cercles, comités de baptêmes et régionales de Liège. Elle rend hommage au Torè de Léon Mignon, dont la nudité du dompteur a longtemps choqué et que les étudiants ont érigé au rang de symbole de leur esprit frondeur.

Si on parle de son quarantième anniversaire, c’est qu’elle a été interdite de 1966 à 1983, date depuis laquelle elle se déroule sous sa forme actuelle.