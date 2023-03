Alors qu’il était chez des amis et qu’il passait un moment fort agréable, l’homme a commencé à s’énerver lorsqu’au moment de partir, sa compagne lui a demandé ses clés de voiture. Le quinquagénaire avait en effet un peu trop profité des largesses “bibinesques” de son hôte. Mais le Sprimontois n’a pas apprécié la demande et, une fois sorti de la maison, a fini par s’en prendre physiquement à sa compagne.

Entendant des cris de dispute puis de douleur, les amis sont sortis de leur maison pour séparer le couple. Le calme est alors revenu… mais pas pour bien longtemps.

Rébellion

En effet, le Sprimontois est revenu sur les lieux quelques minutes plus tard et a fini par lancer des pierres en direction de la façade de la maison puis de la porte extérieure de la cuisine… La police a été appelée et est rapidement intervenue.

Évidemment, excité et grisé comme il l’était, le quinquagénaire ne s’est pas calmé et a fini par se mettre en rébellion. Il a frappé les deux policiers avant d’être maîtrisé. Un des policiers est en incapacité de travail pour 4 jours et l’autre pour 10.

Privé de liberté, le violent a été déféré, ce mardi matin, au parquet de Liège. Là, vu l’absence d’antécédent judiciaire de l’intéressé, on a décidé de le remettre en liberté.

Cela ne signifie évidemment pas que l’intéressé ne devra pas répondre de ses actes, devant le tribunal correctionnel et ce, dans le cadre d’une procédure accélérée.