Tout ça pour ça…

La visite de Barak Obama, de Joe Biden, l’arrivée d’une étape du Tour de France 2024, un concert exceptionnel de Beyoncé ? Les Liégeois ne tenaient plus et c’est donc empreinte d’une nervosité certaine que la foule s’est rassemblée devant ces fameux écrans. Et là patatras ! Rien de tout cela ! À peine la diffusion… du logo qui ornera bientôt les murs du B3, le futur centre de ressources et de créativité situé sur le site de Bavière. Et là, pour être créative, la Province de Liège l’a été…

Les logos du B3 ©PDL

Auparavant désigné comme Pôle des Savoirs ou, tout simplement, Pôle Bavière, le futur espace provincial dédié à la connaissance et à la création portera, en effet, le nom de “B3”. Cette appellation fait référence au site qu’il occupe – le triangle de l’ancien hôpital de Bavière, en Outremeuse – au “troisième lieu” qu’il ambitionne de devenir dans le cœur des Liégeois mais également aux trois piliers sur lesquels il repose.

Pour symboliser graphiquement le nouvel espace provincial, un logo, composé de la lettre B et du chiffre 3 enchevêtrés, vient renforcer la simplicité du nom, pour en faciliter la rétention. Le logo est également décliné avec mention des trois piliers, illustrés par une couleur distinctive : rouge pour le Centre de ressources, vert pour l’Exploratoire des possibles et bleu pour la Pépinière d’entreprises.

3 comme “troisième lieu”

Déployé comme un livre ouvert sur le triangle de Bavière, le nouveau centre de ressources et de créativité de la Province de Liège est un joyau d’architecture contemporaine et de technologie.

Le B3 se revendique comme un “troisième lieu”, à mi-chemin entre le domicile et l’école ou le lieu de travail. C’est un espace de rencontres, de détente et de partage, ouvert à tous, rassemblant diverses activités et services avec – dans le cas du B3 – un focus sur l’écriture et le numérique. Un lieu de vie et de création, au sein duquel l’usager est aussi acteur.

3 comme “trois piliers”

Découvrir : Le Centre de ressources (8 000 m²) occupe la majeure partie du B3. Il rassemble les impressionnantes collections de l’ancienne bibliothèque Chiroux et met à disposition des usagers environ 600 000 documents multimédias, dont 400 000 livres, 25 000 BD, 100,000 cd, DVD et vinyles…

Créer : L’Exploratoire des possibles (800m²) est un espace dédié à la créativité à l’aide des outils numériques et de réalité augmentée. L’Exploratoire des possibles est ouvert aux créatifs de tous horizons. Il est composé du Créalab (un fablab provincial dédié aux outils numériques), du Musiclab (outils de vulgarisation des technologies liées à la musique), d’un espace digital et d’espaces mutualisés, accessibles notamment aux artisans d’art.

Entreprendre : La Pépinière d’entreprises (800m²), s’adresse spécifiquement aux start-up et aux entreprises extérieures, en leur proposant à la location un vaste espace de coworking. Ces bureaux uniques ou partagés ont été pensés pour encourager la créativité, la productivité et le partage des connaissances entre entrepreneurs innovants.

À côté de ces trois piliers, le B3, c’est aussi : une agora, une salle polyvalente de 160 places, une salle d’exposition, une salle de travail pour les étudiants, une brasserie, des espaces de jeux pour les gamers…

Inauguration en juin

Le B3 ouvrira officiellement ses portes au public le samedi 24 juin. L’occasion pour les usagers de retrouver les collections et les équipes de leur bibliothèque Chiroux dans un nouvel écrin digne de sa vocation d’accueil et de médiation pour tous les publics.

Des festivités viendront émailler la semaine qui précède cette ouverture. Le programme sera dévoilé prochainement… peut-être sur ces mêmes écrans. On ne tient plus !