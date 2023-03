Ans : L’homme a été éventré !

Des clients se trouvaient toujours dans le café lors de l’attaque. Les agresseurs portaient des lunettes de soleil, une arme de poing et un couteau. Ils ont menacé les personnes présentes. Le patron s’est dirigé vers ses agresseurs. Un des mineurs d’âge lui a porté un coup de couteau dans le ventre. Cette blessure a eu d’énormes conséquences. La victime a subi une éventration ! Les auteurs ont pris la fuite et se sont rendus dans un autre café où ils ont commis une autre extorsion ! Pendant ce temps, la victime était prise en charge. L’intestin grêle de l’homme avait été perforé. Il a souffert d’une péritonite et d’une infection généralisée. Il a bien failli perdre la vie après cette violente agression. Il a subi quinze opérations et a dû être plongé dans le coma pendant deux mois et demi… La victime a subi une perte de salaire de 25 000 euros et ses soins de santé ont coûté plus de 200 000 euros !

Un autre braquage

L’enquête a permis d’identifier les suspects. Ils ont été arrêtés. Les majeurs ont prétendu que les mineurs avaient agi sans qu’ils ne soient au courant. Mais tant le tribunal que la cour d’appel qui ont jugé cette affaire n’ont pas cru à cette version… Afrim et Agim ont été condamnés à 7 ans de prison ferme. Le tribunal vient à présent de les condamner à rembourser les frais qu’ils ont occasionnés. Cette demande est provisionnelle car la victime garde encore des séquelles à la suite des faits.