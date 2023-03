Le permis pour les deux éoliennes à Geer et Berloz définitivement refusé

Pour rappel, le premier projet, présenté en 2019, consistait en la construction de cinq éoliennes sur une surface située à cheval sur les deux communes. Mais la population des villages concernés (Boëlhe à Geer et Cras-Avernas à Hannut) et les deux Communes s’y étaient clairement opposées. La société était alors revenue avec un nouveau projet, moins ambitieux que le premier: la construction de deux éoliennes, mais plus grandes, plus hautes et plus puissantes que les cinq présentées antérieurement. Rien n’y a fait, personne n’en voulait. "C’est clair, on n’en voulait pas, confirme le bourgmestre geerois, Dominique Servais. Car avec les éoliennes de Berloz et de Geer déjà existantes, on risquait de faire face à un encerclement. Là où Aspiravi voulait mettre ses nouvelles éoliennes, c’était dans le dernier champ de vision encore épargné de notre commune. Partout où on aurait regardé, on aurait vu des éoliennes."

"Je ne considère pas que c’est une victoire"

Et lors de la dernière séance d’information, les représentants de la société promotrice n’étaient même pas présents. "Mon sentiment, c’est qu’ils n’y croyaient plus eux-mêmes, qu’ils considéraient que le projet n’était plus rentable et qu’il allait de toute manière tomber à l’eau."

C’est une victoire, alors, pour Geer, Hannut et les habitants ? "Je ne considère pas que c’est une victoire, rectifie le mayeur. Car ce n’était pas un combat en soi. Je pense qu’on doit prendre nos responsabilités face aux dérèglements climatiques. C’est pour ça qu’il faut explorer toutes les pistes", comme le photovoltaïque. "On a beaucoup de toits plats à Geer."