Les “promenades” du Jardin Botanique rénovées

Comme on l’indique au cabinet de l’échevinat des Travaux de Roland Léonard, “il s’agit d’un dossier ambitieux, pour l’un des parcs les plus emblématiques et fréquentés du cœur de la Cité”. Outre les cheminements piétons l’éclairage doit être revu.

Revêtement adapté

Le premier pas vers l’entière restauration de ce patrimoine vert consiste donc en la réfection des cheminements… “vétustes et parfois creusés ou boursouflés par l’usage et par l’assaut des pluies”. Le nouveau revêtement qui sera posé doit ainsi répondre à plusieurs critères dont la stabilité, la durabilité mais aussi le confort, tout en participant “à la saine gestion des eaux pluviales propre à l’endroit”. Tenant compte de ces impératifs, les autorités communales précisent que des granulats seront placés pour s’apparenter à la teinte et au calibre des petits graviers actuellement présent sur le site et, in fine, obtenir un revêtement imperméable et pérenne.

Cette première phase de travaux prévoit par ailleurs, tout au long du parcours, la modernisation de l’éclairage public mais aussi l’installation ou la rénovation des bancs patrimoniaux qui devront préserver leur style aux pieds ondulés en fer forgé et de type “pieds de serpents”.

Les différents cheminements. ©D.R.

Patrimoine arboré protégé

Afin de préserver le patrimoine arboré par ailleurs, on précise que certains tracés seront légèrement adaptés “pour se tenir à distance de certains arbres”. Dans le même état d’esprit, le revêtement sera rendu perméable aux pieds d’autres arbres… Enfin, “des massifs de plantations à caractère botanique viendront accompagner ces aménagements et permettront notamment de redonner du caractère aux différents accès du parc”.

À noter enfin que, sur demande de l’échevin, le marché comporte également des clauses sociales, qui devront être intégrées dans le cahier des charges de l’entreprise, l’objectif étant “de soutenir la formation et l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi ou d’apprenants”.

Montant estimé des travaux : 1,48 million d’euros subsidiés à hauteur d’un million par la Région wallonne.