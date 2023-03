Liège : Un violeur en série sous les verrous

Le 24 juillet, il s’est rendu dans un salon et a demandé les tarifs de la dame. Cette dernière lui a répondu et Salhim l’a menacée d’un tesson de bouteille. La victime a réussi à prendre la fuite. Le 4 août, il s’est une nouvelle fois présenté dans un salon. Il a une nouvelle fois fait diversion avant de menacer l’occupante des lieux. Il avait également un tesson de bouteille à la main lorsqu’il a contraint la dame à se laisser faire. Il lui a porté des coups à la tête et lui a volé son téléphone.

Lors de la dernière scène qui s’est déroulée le 17 août, il a menacé la dame avec un lacet sur lequel était attaché un clou. Il a menacé la dame de la défigurer si elle ne se laissait pas faire. Il lui a fait subir un viol. Il l’a attachée au niveau des chevilles avec le lacet. Une autre dame a entendu des cris et des pleurs, elle s’est approchée. La victime a demandé à l’autre dame d’ouvrir la porte ce qui a permis de mettre fin à la scène. La dame a réussi à prendre la fuite. Salhim est également parti des lieux en laissant une partie de ses vêtements. Le suspect a été filmé lors d’une des agressions car le salon était équipé de caméras. Le suspect avait également laissé son ADN sur place. Malgré tout, dans un premier temps, la police a intercepté un autre homme qui ressemblait au suspect. Ce dernier a fait 6 jours de détention préventive avant d’être blanchi. Quand Salhim a été arrêté, ses déclarations ont jeté comme un froid…

Les voix d'un "Djinn"

En effet, il a expliqué qu’il entendait les voix d’un “Djinn”, qui est un être surnaturel généralement malfaisant décrit dans les légendes musulmanes. Il a aussi expliqué qu’il mélangeait l’alcool, la drogue et les médicaments. Deux dames se sont déplacées pour se constituer parties civiles. Elles ont expliqué qu’elles avaient eu très peur lors des faits. L’une d’elles a déclaré qu’elle n’était plus capable d’exercer ce métier car elle craignait en permanence de se faire agresser. L’autre a expliqué qu’une autre fille avait été agressée, mais elle avait eu peur de déposer plainte. “Tout ça c’est à cause de la drogue”, a déclaré le prévenu. “Je ne me rendais pas compte, je n’étais pas dans mon état normal.”

Selon le parquet, seul le comportement des victimes a permis de les sauver car le suspect semblait n'avoir aucune limite. "On ne sait comment ça se serait terminé !"

Me Haumont, à la défense du prévenu, a sollicité une peine de 5 ans de prison maximum permettant d’accorder une partie de sursis à son client. Le tribunal rendra sa décision en avril.